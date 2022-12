Coupe du monde 2022: Lionel Messi va être invité à rejoindre le Walk of Fame du Maracana

Adriano Silva, président de la SUDERJ, a expliqué que "la victoire en Coupe du monde n'est que le couronnement d'une belle et victorieuse carrière. Il est normal que le Maracana lui rende hommage. Messi est un génie du ballon rond."

Le Walk of Fame du Maracana est un secteur du stade dédié à l'hommage aux grands joueurs du football. Ils sont invités à placer leurs pieds (ou leurs mains pour les gardiens) dans un moule en plâtre, qui est ensuite exposé dans le stade. Les légendes brésiliennes Pelé, Garrincha et Ronaldo ont notamment laissé leurs empreintes exposées sur cette Walk of Fame.

S'il accepte, Messi deviendrait le huitième joueur étranger, et le premier Argentin, à figurer dans cette promenade des légendes, après notamment l'Allemand Franz Beckenbauer et le Portugais Eusebio. Le nouveau champion du monde avait reçu une première invitation en 2019, lorsque la Copa America s'était déroulée au Brésil, mais l'initiative n'avait pu se concrétiser.