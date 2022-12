Excédé, Olivier Giroud n’est pas parvenu à contenir sa colère au Qatar (VIDEO)

La Coupe du monde 2022 s’est clôturée ce dimanche au Qatar. L’Argentine est parvenue à décrocher la victoire face à la France au bout d’une rencontre palpitante qui s’est terminée aux tirs au but. Le suspens a donc été total tout au long du match et Didier Deschamps a tenté tout ce qu’il était possible pour faire pencher la balance du côté de la France, en vain.