”J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin” : Karim Benzema annonce la fin de sa carrière internationale avec les Bleus

Selon plusieurs médias français, cette décision n’avait pas plu à l’attaquant et avait entaché la relation qu’il avait avec Deschamps. Dans un message sur Instagram, Benzema a annoncé qu’il arrêtait une seconde fois sa carrière internationale. “J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin”, écrit-il sur Twitter. Un message énigmatique qui laisse tout de même peu de place aux doutes.

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Ce message survient le lendemain de la défaite des Tricolores aux tirs au but contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar.