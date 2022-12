1 : Le Français est le seul joueur de l’histoire à avoir inscrit quatre buts en finales de Coupe du monde.

2 : Mbappé est le deuxième joueur à inscrire un triplé en finale après l’Anglais Geoff Hurst en 1966.

2 : Le crack est le deuxième français à marquer trois fois dans un même match de Coupe du monde après Just Fontaine en 1958.

5 : Le Français est le cinquième joueur à marquer dans deux finales différentes après Vava (1958 et 1962), Pelé (1958 et 1970), Paul Breitner (1974 et 1982) et Zinédine Zidane (1998 et 2006).

Messi : un titre suprême pour rejoindre Pelé tout en haut

8 : Avec huit réalisations, l’attaquant a terminé meilleur buteur du tournoi. Personne n’avait autant marqué sur une Coupe du monde puis Ronaldo en 2002.

10 : Comme Messi (sept buts et trois passes décisives), Mbappé est impliqué dans dix buts (huit réalisations et deux assists). Du jamais-vu depuis Diego Maradona en 1986 (cinq buts et cinq assists).

12 : En 14 matchs de Coupe du monde, le prodige a déjà marqué 12 fois. Comme Pelé. Seuls Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14) , Just Fontaine et Lionel Messi (13) font mieux.

36 : Mbappé en est désormais à 36 buts en équipe de France, ce qui fait de lui le sixième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

94 : En Coupe du monde, Mbappé marque une fois toutes les 94 minutes.

97 : Son doublé express, en 97 secondes, est le plus rapide de l’histoire en finale de Coupe du monde devant celui inscrit par Ronaldo en 2002 (132 secondes).