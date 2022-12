Le nombre de buts, de cartons jaunes, de passes, de tirs ou de spectateurs : découvrez les chiffres fous de la Coupe du monde 2022

Plus de 2 millions de Belges ont regardé la finale de ce dimanche.

Après quatre semaines de compétition, la Coupe du monde au Qatar s’est achevée ce dimanche soir avec le sacre de l’Argentine et de Lionel Messi au bout d’une finale sensationnelle regardée par 231 000 téléspectateurs belges sur TF1, 963 000 sur la RTBF et 1,016 million via l’application Auvio. Si le bilan total des audiences télévisées...