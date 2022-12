Le président argentin savoure:"Cher ami Emmanuel Macron, le meilleur a gagné"

Alberto Fernandez a répondu : "Cher ami @EmmanuelMacron ! Vous nous avez rendu le match difficile, mais le meilleur a gagné. Immense joie en Argentine et dans toute l'Amérique latine. Nous sommes heureux et émus par cette merveilleuse victoire. Vive le football et l'amitié entre les peuples".

¡Querido amigo @EmmanuelMacron! Nos hicieron un difícil partido, pero ganó el mejor. Inmensa alegría en Argentina y en toda América Latina.



Estamos felices y emocionados con este maravilloso triunfo. Que viva el fútbol y la amistad entre los pueblos. https://t.co/F31N2XpR3X — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

Jeudi, Alberto Fernandez et Emmanuel Macron avaient échangé des tweets amicaux à l'approche de la finale, le dirigeant sud-américain avouant souhaiter le meilleur à son homologue français "sauf dimanche".

Si Emmanuel Macron était présent en tribunes à Doha, Alberto Fernandez avait choisi lui de "profiter de la finale de la Coupe du monde à la maison".

"Je vivrai ce moment fantastique comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, avec les miens", avait-il ajouté, estimant que "les meilleurs des nôtres seront sur le terrain, et dans les tribunes de glorieux supporters".