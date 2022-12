Un mois plus tard, la Coupe du monde s’est refermée avec le troisième titre de l’Argentine.

Le moment est donc venu de jeter un seuil dans le rétroviseur en se prêtant au jeu de la comparaison entre vos réponses et ce qui s’est réellement passé sur le terrain au Qatar.

La Coupe du monde en dix questions

1. Le Qatar va-t-il remporter un match ?

Non, et vous aviez raison

Poser la question, c’était déjà presque déjà y répondre. Il n’y a pas eu de miracle pour le Qatar, un pays organisateur qui a tout juste pu inscrire un petit but en trois rencontres, sans récolter le moindre point. 75 % d’entre vous avaient répondu par la négative à cette question

2. Thibaut Courtois sera-t-il élu meilleur gardien ?

Non, et vous aviez raison

Élu meilleur gardien de la Coupe du monde en Russie en 2018, Thibaut Courtois n’est pas parvenu à reproduire un Mondial du même niveau au Qatar. La faute au collectif mais aussi à un match en demi-teinte face au Maroc. Contrairement à l’Argentin Emiliano Martinez, il n’a donc logiquement pas été réélu meilleur gardien du tournoi, comme vous étiez 56 % à le penser avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

3. Une nation africaine parviendra-t-elle à se qualifier pour les demi-finales ?

Oui, et vous ne l’aviez pas vu venir

Vous n’aviez pas vu venir la demi-finale du Maroc, premier pays africain à réussir une telle performance en Coupe du monde. 81 % de nos lecteurs avaient répondu négativement à cette question. Après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, qui avaient atteint les quarts de finale par le passé, les Lion de l’Atlas ont donc permis à l’Afrique de franchir un nouveau cap.

Le Maroc restera comme le premier pays africain à avoir rejoint les demi-finales d'une Coupe du monde. ©BELGA

4. Faut-il s’inquiéter pour la Coupe du monde de Lukaku ?

Oui, et vous aviez raison

La Coupe du monde de Lukaku se sera limitée à quelques minutes face au Maroc et une seconde mi-temps face à la Croatie. Sans avoir eu le temps d’être au meilleur de sa forme. Souvent à l’infirmerie depuis le début de la saison, l’attaquant de 29 ans a donc traîné sa blessure tout au long de ce court Mondial. Il y avait donc bel et bien des raisons d’être inquiet à son sujet. Et vous étiez 76 % à l’être avant le premier match des Diables rouges.

5. Cristiano Ronaldo parviendra-t-il à battre son record de buts inscrits lors d’un Mondial ?

Non, et vous aviez raison

Ronaldo avait inscrit quatre buts lors de la Coupe du monde en Russie. Cette fois, son Mondial a été bien différent. Auteur d’un seul et unique but face au Qatar, on a plus parlé de lui par la suite pour son comportement que pour ses coups d’éclat sur le terrain. Le duel à distance entre Messi et Ronaldo a clairement été remporté par le premier nommé. Vous aviez donc raison en lui prédisant, à 79 %, un Mondial moins faste qu’en 2019.

6. La France va-t-elle renouveler son titre de championne du monde ?

Non, et vous aviez raison

Nonante pourcents de nos lecteurs ne voyaient pas la France remporter une seconde Coupe du monde de rang. Au final, vous aviez donc raison mais il s’en est fallu de peu – une séance de tirs au but – pour que nos voisins puissent arborer une troisième étoile sur leur maillot.

La France n'a pas réussi à aller chercher une deuxième Coupe du monde de rang. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

7. Theate et Debast, les deux nouveaux en défense, recevront-ils du temps de jeu avec les Diables ?

Non, et vous pensiez qu’il en serait autrement

Titulaire lors de l’amical face à l’Égypte, Arthur Theate n’a pas quitté le banc durant les trois matchs de la Belgique au Mondial. Idem pour Zeno Debast. Les joueurs du Stade Rennais et d’Anderlecht, âgés de 22 et 19 ans, ont dû s’incliner face à l’expérience de la défense des Diables. Ils auront néanmoins accumulé de l’expérience en vivant l’aventure avec le groupe des Diables au Qatar. Dans le contexte d’avant Coupe du monde, vous étiez néanmoins 86 % à penser qu’ils recevraient au moins quelques minutes de jeu durant le tournoi.

8. Eden Hazard arrivera-t-il à être l’un des hommes forts de la Belgique ?

Oui et non, mais il fut plus présent que vous ne le pensiez

La Coupe du monde au Qatar a clôturé la carrière d’Eden Hazard avec les Diables. Un tournoi au cours duquel le capitaine belge n’aura pas déçu, sans pour autant atteindre le niveau qui était le sien lors des tournois précédents. Titulaire lors des deux premiers matches, il est longtemps resté sur le banc lors du duel décisif face à la Croatie. Pour la rédaction de la DH, Eden Hazard a sorti un Mondial correct, sans pouvoir éviter le naufrage collectif. Avant le Mondial, 56 % d’entre vous ne croyaient plus en ses capacités à être l’élément qui ferait la différence en faveur de la Belgique.

9. Le vainqueur sera-t-il européen ?

Non, et vous aviez raison

Depuis 1990 et avant l’entame du Mondial au Qatar, le Brésil était le seul pays non européen à avoir remporté une Coupe du monde (1994 et 2002). Vous étiez néanmoins près de deux tiers (64 %) à penser que le tour était venu pour un pays non issu du Vieux Continent. Avec la victoire de l’Argentine, attendue depuis 1986, vous étiez donc le bon.

Lionel Messi et l'Argentine sur le toit du monde. ©Panoramic

10. Les Diables rouges peuvent-ils se qualifier pour les demi-finales ?

Non, et vous aviez raison

Le contexte autour de l’équipe national n’était pas très optimiste avant la Coupe du monde. Et s’est dégradé après la défaite face au Maroc. Après la 3e place décrochée en Russie en 2018, rares étaient les suiveurs à penser que les Diables rouges seraient capables d’encore atteindre les demi-finales (73 % de non). Au final, l’aventure n’aura donc duré que trois petits matchs.