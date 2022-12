Lionel Messi est-il le plus grand joueur de tous les temps? (SONDAGE)

C'est un débat éternel et personne ne pourra y apporter une réponse claire. Mais Lionel Messi, déjà une légende du jeu, a gagné le seul grand titre qui manquait à sa carrière. Celui qui couronne les plus grands de l'histoire. Pelé, Zidane, Maradona, Ronaldo, ... Hormis Di Stefano et Cruyff, tous les meilleurs ont soulevé le plus prestigieux des trophées.