Lloris, Livakovic et Bounou ont brillé au Mondial : l’un d’entre eux avait été proposé au Standard !

Hugo Lloris, Dominik Livakovic et Yassine Bounou ont étalé leurs talents durant un mois. On fait le bilan deur leur Coupe du monde avec Nicolas Penneteau, Vedran Runje et Ilias Moutha-Sebtaoui.