Plus d'un million de visiteurs et 3,4 millions de spectateurs: où se situe le Qatar comparé aux autres Coupe du monde de l'histoire?

Plus d'un million de visiteurs se sont rendus au Qatar pendant le Mondial 2022, qui a débuté le 20 novembre et s'est terminé dimanche, et 3,4 millions de supporters ont assisté aux matches dans les stades, a annoncé la Fifa lundi.