Coupe du monde 2022:“Les Diables rouges ont manqué d’esprit d’équipe et n’étaient pas assez motivés”

Ensemble, ils sont revenus sur le dénouement de la dernière Coupe du monde et le sacre de Messi, après que l’Argentine l’a emporté face à la France. Malgré le vent de polémique sur lequel a pris place cette compétition, la fine équipe réunie sur le plateau s’est accordée pour dire que cette nouvelle édition avait été réussie. Malgré tout, la prestation de nos Diable rouges au Qatar a déçu. Denis Goeman a notamment reproché à Kevin De Bruyn de ne pas avoir montré assez de motivation et d’avoir sapé le moral de l’équipe en déclarant avant le début du tournoi que la Belgique ne gagnerait pas avec une défense vieillissante. “Il a fait passer un mauvais message au sein du groupe […] On a besoin de gens motivés et réunis comme par le passé. Là j’ai eu l’impression qu’il y avait pas mal de tension”, a déclaré le juge.

Dans le reste de l’émission, Maxime Binet et son équipe sont revenus sur le récent épisode de froid qu’a connu la Belgique. Selon Benoît Godart, notre pays a bien été préparé face au verglas de ces derniers jours. Enfin, Maxime s’est intéressé à la crise des migrants et plus particulièrement à la situation belge : “Alexander de Croo ment-il quand il dit que la Belgique offre des places d’accueil en suffisance ?”