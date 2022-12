Les premiers mots de Leo Messi sur la folie de Buenos Aires: "Cette Coupe du monde est aussi celle de Maradona"

La vidéo présente ensuite des images de Messi en tant que jeune joueur dans son premier club, Grandoli, suivies par celles de ses débuts dans l'équipe d'Argentine. Viennent ensuite les images de la finale de la Coupe du monde 2014 perdue et, enfin, tous les moments forts de la Coupe du monde au Qatar, où Messi a fait gagner le titre mondial à son pays. Tout comme Maradona l'avait fait lors de la Coupe du monde 1986.

"De Grandoli à la Coupe du monde au Qatar, il a fallu presque 30 ans. Trois décennies au cours desquelles le ballon m'a procuré beaucoup de plaisir et parfois de la tristesse. J'ai toujours rêvé de devenir champion du monde et je voulais continuer à essayer, même si je savais que cela pourrait ne jamais réussir", écrit Messi. "La Coupe que nous avons gagnée appartient aussi à ceux qui n'ont pas réussi à le faire lors des précédentes Coupes du monde que nous avons jouées, comme en 2014 au Brésil. Cette Coupe appartient aussi à Diego, qui nous a encouragés depuis le ciel. Et à chacun qui nous a soutenus, même quand ce que nous voulions ne fonctionnait pas. Les échecs font partie du voyage, sans déceptions il est impossible d'obtenir des succès. De tout mon cœur : merci beaucoup !"