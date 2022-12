"Kylian Mbappé est le meilleur joueur": Ivana Knöll avoue son admiration pour le Français

Alors qu'elle assistait à la finale opposant les Bleus à l'Argentine dimanche, Ivana Knöll a avoué dans une story Instagram qu'elle aurait aimé voir l'attaquant du PSG remporter le trophée du meilleur joueur, pourtant décerné à Lionel Messi. "La Fifa, vous avez donné le trophée de meilleur joueur à la mauvaise personne ! Peut-être que l'Argentine a gagné mais Kylian Mbappé est le meilleur joueur !"

Malgré sa déception, la Croate semble avoir apprécier son expérience en terres qataries. "Merci le Qatar! C'était la meilleure Coupe du monde !", a-t-elle écrit sur Instagram mardi soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer au pays. "Mon cœur est plein et je suis si fière que nous ayons montré au monde que nous acceptons toutes les cultures, religions et modes de vie ! Tant de nations en un seul endroit, la Coupe du monde est une grande famille ! Je vous aime et à bientôt".