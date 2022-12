Pep Guardiola encense Messi après sa victoire à la Coupe du monde : “Il n’y a pas de doute, Leo est le plus grand de tous les temps”

Mais en conférence de presse, avant de préfacer cette rencontre, Pep Guardiola a été interrogé sur l’accomplissement de Messi avec son équipe nationale à la Coupe du monde. Et l’entraîneur espagnol qui a eu l’Argentin sous ses ordres à Barcelone entre 2008 et 2012 ne fait pas dans la demi-mesure pour encenser l’Argentin : “Tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps”, a-t-il débuté.

”Bien sûr, des gens ont vu jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu’ils ont fait comme joueurs”, a enchaîné Guardiola qui estime que Leo Messi les surpasse aisément, “Je ne pense pas qu’un footballeur puisse rivaliser avec ce qu’a fait Messi. Et je n’aurais pas changé d’avis même si, dimanche, Léo n’avait pas gagné la Coupe du monde. Ce triomphe est juste la cerise sur le gâteau d’une incroyable carrière !”