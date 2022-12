Après Mbappé, Emiliano Martinez provoque un autre Français à propos des tirs au but : “Il était nerveux, il s’est chié dessus”

Cette fois, il s’est attaqué à Aurélien Tchouaméni. De retour dans sa ville natale de Mar del Plata, 'Dibu' (son surnom dans son pays) était face à des milliers de personnes venues l’applaudir pour le sacre de l’Albiceleste. Pendant de longues minutes, il a célébré et a également expliqué comment il parvenait à gagner la guerre psychologique contre les tireurs de penalty.

Petit retour en arrière : Martinez arrête le penalty de Kinglsey Coman, second tireur pour les Bleus. L’Argentine est donc devant. Après le joueur du Bayern, le milieu du Real Madrid est désigné pour faire face au portier. Ce dernier choisit de se saisir du ballon pour le jeter de l’autre côté de la surface. La bagarre mentale commence. “En arrêtant le premier penalty, je savais que l’autre gars allait être très nerveux”, confie-t-il. “J’ai essayé de jouer avec lui mentalement en jetant le ballon, en lui parlant, et il a tiré à côté. Il s’est chié dessus.”

Pour le meilleur gardien du mondial, tous ces petits détails ont fait la différence. Dans son style particulier, il a ensuite dansé pour exprimer sa joie. “C’est quelque chose qui sort de moi dans ces moments. Je sais que je suis fort dans les penalties, je sais qu’ils me respectent parce que d’autres joueurs me l’ont dit.”

Mejor ser humano vivo pic.twitter.com/YJdOogIk1w — Panqui (@panquimolina) December 22, 2022

Toutes ces petites piques ne plaisent pas du tout dans le clan français. Adil Rami a déjà insulté l’Argentin d’Aston Villa en expliquant qu’il était le plus gros “FD de l’histoire”. Pas la réponse la plus poétique non plus. De son côté, Noël Le Graët a estimé que ces railleries allaient trop loin. “J’ai écrit à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire”, a lancé Noël Le Graët dans Ouest France ce jeudi.