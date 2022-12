Durant le mondial au Qatar, les troupes de Scaloni ont connu de fortes émotions. Après la défaite contre l'Arabie saoudite, les coéquipiers de Messi ont tout fait pour que la Pulga devienne championne du monde.

Pendant les quarts de finale, la tension était à son comble notamment à cause de l'arbitrage peu glorieux. Mais avant cela, le sélectionneur des Pays-Bas, Louis Van Gaal, avait dejà fait monter la sauce en chambrant le numero 10 argentin par rapport à son effort défensif. "Il est en effet le joueur le plus dangereux qui s'offre le plus d’occasions et les crée lui-même. Mais d’un autre côté, il ne défend pas beaucoup l’adversaire lorsque ce dernier est en possession du ballon."

La rencontre s'est alors décidée sur une séance de tirs aux buts électrique, remportée par les Argentins. La tension entre les deux équipes ne s'est pas calmée tout de suite comme en témoigne l'interview d'après-match de Messi. Alors que la Pulga est au micro d'un journaliste, il croise le regard de Wout Weghorst et lui balance : "Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ?”

Mercredi dernier, le Néerlandais est enfin revenu sur son altercation avec Lionel Messi. "Pour moi, tout le monde est à égalité dans un match. Je me bats. Je l'ai fait aussi dans ce match. Nous avons eu quelques duels avec Messi pendant le match, peut-être que cela l’a surpris, explique-t-il avant d'exprimer tout le respect qu'il a pour la Pulga, Je le respecte beaucoup, c’est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Après le match, je voulais montrer à Messi mon respect pour lui, mais il n'était pas très ouvert. Au moins maintenant il connaît mon nom."