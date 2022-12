Son principal détracteur se nomme Christophe Dugarry. Celui qui est très proche de Zinedine Zidane dans la vie a donné une interview pour le journal L'Equipe. Et il n'épargne pas le sélectionneur des Bleus. "On s’est fait marcher dessus en finale de la Coupe du monde. Comment c’est possible ? Ce n’est pas la défaite le problème. Ce sont les 80 minutes, et je suis choqué que ce débat n’ait pas lieu”, a-t-il expliqué. Avant de donner son favori pour entraîner les Tricolores: "Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" (Zinédine Zidane), j'ai envie de voir autre chose."

Prolongation de Didier Deschamps en équipe de France ? Ça changerait les choses pour Zinédine Zidane

Observateur attentif de la Coupe du monde, Sidney Govou est du même avis que l'ancien consultant. Même s'il est beaucoup moins virulent que l'ancien girondin. "C’est un avis personnel : je ne dis évidemment pas que Didier Deschamps ne mérite pas de continuer. Il a fourni du super travail à la tête de l’équipe de France", a-t-il commencé pour SoFoot. "Je trouve que le changement de génération à venir mérite un changement de management et donc d’entraîneur. Si j’étais proche de Deschamps, je lui dirais d’arrêter. Et je ne vois personne d’autre pour le remplacer à part Zinédine Zidane."

"Sur son bilan, Deschamps mérite de rester en sélection"

Les raisons divergent donc entre les deux anciens joueurs. Pour évoquer le bilan de Deschamps, Christophe Dugarry argumente par le jeu. Selon lui, ce n'est pas assez satisfaisant. Présent dans l'émission L'Equipe de Greg ce jeudi, il est revenu un peu sur son propos. "Sur son bilan, Deschamps mérite de rester en sélection", a-t-il nuancé. "En quatre ans, quand tu gagnes la Coupe du monde en 2018 et que tu fais une finale, même avec 80 minutes horribles et que le contenu des matchs n'est pas extraordinaire, pourquoi pas, je m'en fiche."

Fidèle à lui-même, il a repris la sulfateuse en mains. "Zidane ou Deschamps, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas mon sujet, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Cela bouffe le message que j'ai envie de faire passer. Je ne suis pas là en commando pour Zinédine Zidane ou contre Didier Deschamps. Je me fiche de ça. Si Deschamps veut rester, c'est son problème. Je veux juste lancer un débat et j'espère que l'on aura droit à des explications sur le foot dans les semaines à venir."

Zidane sélectionneur des Bleus en remplacement de Deschamps ? Le président de la FFF ne l’envisage pas

Excepté en finale où l'équipe de France a été mangée dans tous les domaines pendant 80 minutes, le niveau de jeu de l'équipe était-elle si terrible que cela? Souvent critique dans ses analyses, Daniel Riolo avait notamment été conquis après la prestation contre le Danemark. "En compétition, je crois que depuis 2006 et le match contre le Brésil (1-0 en quart de finale de Coupe du monde ndlr), l’équipe de France ne m’a pas autant fait vibrer, séduite, en termes de jeu, de ce que tu proposes sur le terrain, de l’enthousiasme que tu mets, de la façon de jouer. Il y a aussi une façon de jouer qui moi me plaît plus", avait-il expliqué sur les antennes de RMC.

Après cette belle prestation, la France a ensuite perdu contre la Tunisie. Mais cette défaite s'est construite dans des circonstances atténuantes. Didier Deschamps avait choisi d'utiliser "ses coiffeurs", termes peu enviables des médias français pour désigner les remplaçants de l'équipe de base. Les Bleus se sont ensuite facilement qualifiés face à la Pologne grâce à un Kylian Mbappé tout feu tout flamme. Christophe Dugarry pointe donc du doigt les trois dernières prestations de son équipe nationale. La France avait été malmenée contre l'Angleterre et le Maroc mais s'était tout de même qualifiée dans la douleur. Avant de vivre une finale historique dont tout le monde se souvient.

"Tu es l'ami de Zizou !"

Pour certains, les propos de Dugarry sont surtout politiques. Comme l'a souligné Raymond Domenech, lui aussi présent dans L'Equipe de Greg. "Ton propos noie le débat", a-t-il rétorqué. "On sait que tu es l’ami de Zizou et qu’en ce moment, il y a une campagne pour écarter Deschamps et mettre Zizou. Si on met Zizou ça veut dire qu’on écarte Deschamps et moi je ne peux pas rentrer dans cette problématique-là. Que tu sois le plus mal placé pour dire ça, je suis d’accord avec toi." D'autant plus que Deschamps et Dugarry ne s'apprécient pas. Bixente Lizarazu avait même confié que les deux hommes étaient "irréconciliables".

Une chose est certaine, les propos de Christophe Dugarry ne changeront rien dans l'esprit de Noël Le Graët. Didier Deschamps a la main et le président souhaite le voir continuer. Cependant, la question reste ouverte pour les supporters français. Sur son site, L'Equipe a lancé un sondage: DD doit-il rester l'entraîneur de l'équipe de France? Seuls 55% des votants veulent voir le sélectionneur continuer. Un chiffre bien maigre lorsque l'on observe le palmarès du "meilleur sélectionneur au monde" selon les mots de Walid Regragui, le coach du Maroc pendant la compétition au Qatar.