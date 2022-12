Lewandowski enterre la hache de guerre avec Messi ? “Tout attaquant rêverait de jouer avec lui”

Messi et Lewandowski : les deux génies du groupe C sont sortis de la lampe à temps

Des propos qui n’avaient pas réellement plu à l’ancien du Bayern, trouvant le capitaine de l’Albiceleste peu sincère. Versés dans le même groupe lors de la défunte Coupe du monde, tous les regards étaient logiquement tournés vers ce troisième match de poule entre l’Argentine et la Pologne.

Si les hommes de Lionel Scaloni ont largement dominé les Européens, un petit échange avait eu lieu en fin de match entre les deux capitaines. Une discussion que n’a pas tenue à dévoiler le récent champion du monde. Interrogé à ce sujet, Lewandowski n’a également pas souhaité en dire davantage. “Je peux seulement dire que c’était une conversation agréable. Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé mais c’était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l’Arabie saoudite, l’Argentine était la grande favorite pour remporter le titre”.

Avant d’encenser la légende catalane, qui est bien positionnée pour glaner un huitième Ballon d’or dans quelques mois. “Il n’y a qu’une seule Coupe du monde qui décide qui va le gagner cette saison et Leo est maintenant en première position à cause de ce qu’il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Maintenant, il peut en profiter.”

Enfin, l’attaquant polonais rêverait de partager l’attaque catalane avec l’astre argentin, même si la Pulga serait proche de prolonger son aventure parisienne. “Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un 'meneur de jeu', peut-être qu’il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers bien qu’il continue à les marquer. Mais comparé à d’autres fois, il est désormais le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer”.

Les tensions du passé sont-elles définitivement enterrées ? Tout porte à croire que oui, même s’il est peu probable de voir les deux joueurs évoluer ensemble à court terme. Mais il n’est pas interdit de rêver en cette période de fêtes, et ça, les fans du Barça ne vous diront pas le contraire…