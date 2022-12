L’Argentin Emiliano Martinez se fait tatouer la Coupe du monde à un endroit tout sauf anodin (PHOTO)

C’est notamment le cas du gardien Emiliano Martinez. Il avait énormément fait parler de lui pour avoir provoqué à plusieurs reprises Kylian Mbappé lors de la parade des joueurs à Buenos Aires. Le gardien s’est donc fait tatouer le trophée de la Coupe du monde sur son mollet gauche.

El Dibu Martínez se tatuó la Copa del Mundo, justo en el lugar de su pierna con la que desvió el remate de Kolo Muani al minuto 123.



Espectacular. 🥹🇦🇷

Une partie du corps tout sauf anodine pour lui et pour des millions d’Argentins. Il s’agit en effet du mollet qui a arrêté la frappe de Randal Kolo Muani à la 123e et dernière minute de la finale, permettant ainsi de forcer la séance de tirs au but remportée par l’Argentine.

Un endroit symbolique pour rappeler un arrêt qui restera sans doute encore longtemps dans les mémoires des supporters argentins.