La réponse limpide de Kylian Mbappé aux moqueries d’Emiliano Martinez

Emiliano Martinez se fait tatouer la Coupe du monde à un endroit tout sauf anodin (PHOTO)

Silencieux durant quasiment toute la Coupe du monde, Mbappé s’est cette fois arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Et s’il avoue qu’il ne pourra jamais se remettre de cette défaite contre l’Argentine, il a aussi accepté d’évoquer le cas d’Emiliano Martinez, qui n’a pas manqué de le chambrer lors des célébrations du titre mondial avec l’Albiceleste.

FT | Kylian Mbappé sauve le PSG sur pénalty en toute fin de match ! ⚜️ #PSGRCSA pic.twitter.com/N83CPdgwxE — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 28, 2022

"C'est pas mon problème"

Fidèle à son habitude, Mbappé a répondu avec hauteur, sans tomber dans le piège de la polémique. “Les célébrations, c’est pas mon problème, je ne perds pas d’énergie dans des choses aussi futiles, l’important pour moi c’est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matches”, a-t-il confié.

La fusée de Bondy a aussi tenu à féliciter son coéquipier, avec qui il n'y a aucune tension selon lui. “C’était la quête d’une vie pour lui, pour moi aussi, mais j’ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur”, a-t-il affirmé.