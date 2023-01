”Messi m’a frappé", "J’ai failli oublier mon fils" : Agüero raconte les coulisses du sacre mondial de l’Argentine

Grand ami de Lionel Messi, l’ancien buteur de Manchester City raconte les festivités d’une folle soirée. Et une chose est sûre, l’alcool a coulé à flots. “J’ai beaucoup bu, mais je ne mangeais pas, c’est pour ça que Lionel m’a frappé. Nous étions champions du monde”, confie le “Kun” sur sa chaîne Twitch.

”À un moment donné, Leo s’est mis en colère et m’a dit d’arrêter de boire. Comment je pouvais arrêter ? Nous étions champions du monde. J’étais si heureux, je pense que mon cœur était dans un état parfait. Et parce que j’étais content, j’ai bu le double d’alcool”.

Il a failli oublier son fils à la maison

C’est certainement à cause de cette gueule de bois que l’ex attaquant a failli oublier son fils de 13 ans, laissé seul à la maison.

”J’étais prêt à partir en Argentine avec l’équipe et puis je me suis souvenu que j’avais mon fils dans l’appartement. Je ne pouvais pas le laisser là. J’ai appelé Benjamin et je lui ai dit que je le récupérais. J’étais tellement amoché que j’ai tout oublié !”

Une soirée qu’il n’est pas près d’oublier même s’il ne se souvient plus de tout.