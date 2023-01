Edinson Cavani n’a toujours pas digéré l’élimination de l’Uruguay à la Coupe du monde: “Cet arbitre doit aller en prison”

Durant cette rencontre, les Uruguayens estimaient que l’arbitre M. Siebert avait oublié au moins un penalty malgré le fait que ce dernier ait consulté le VAR. Ce qui a provoqué la colère des joueurs dont Edinson Cavani qui avait fracassé l’écran du VAR en rentrant au vestiaire.

Un geste qu’il pourrait regretter puisque la FIFA a ouvert un dossier en commission de discipline. “Ça m’inquiète, oui bien sûr que ça m’inquiète parce que cela voudrait dire que je serai écarté des compétitions avec mes coéquipiers, mon club et mon équipe”, a-t-il confié en interview pour Cadena Ser.

”Mais s’ils me sanctionnent pour avoir frappé le VAR, l’arbitre, pour nous avoir sortis de la Coupe du monde, ils doivent le mettre en prison, car ce sont des erreurs que tu ne peux pas faire avec le VAR, toutes les caméras et tous les arbitres derrière”, a laissé entendre l’attaquant de 35 ans qui a tenté de défendre son geste d’humeur. “Dans le football, certaines choses et ce sentiment d’impuissance vous amènent parfois à réagir et certains gestes vous échappent parfois à cause de l’adrénaline, à cause de cette euphorie que nous avons à ce moment-là, et nous nous trompons. C’est bien d’avoir un bon comportement, mais nous sommes des êtres humains et quand parfois les choses qui se passent sur le terrain sont vécues avec passion, que vous travaillez si dur pour y arriver, que vous vivez ces situations – dont ce n’est pas la première fois que nous vivons – il se peut aussi que la réaction d’un footballeur puisse être, non justifiée, mais un peu plus pardonnée”. Et Cavani de reconnaître finalement que “ce sont des choses qui ne se font pas.”