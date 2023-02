Emiliano Martinez s’excuse auprès de Mbappé : “Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit”

Un mois et demi après ces événements, le gardien argentin a accordé une interview à France Football dans laquelle il revient sur son comportement. “Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit”, affirme-t-il d’emblée. “La chanson de Mbappé ? C’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir”, regrette-t-il également avant de jouer la carte du “tout le monde le fait” : “Quand la France nous a battus au Mondial 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (des chants à la gloire de Kanté qui avait muselé l’Argentin, NdlR). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Je n’ai rien contre Mbappé, il n’y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks.”

”Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ?”

Concernant la poupée de Mbappé, Martinez estime que l’incident est sorti de son contexte : le gardien explique que durant les célébrations à Buenos Aires, de nombreuses poupées ont été balancées vers le bus des joueurs et que, celle-ci, avec le visage de Mbappé est tombée à ses pieds : “Le temps de la ramasser deux secondes et de la renvoyer.”

Emiliano Martinez affirme justement qu’il a un énorme respect pour Kylian Mbappé : “Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ? Il m’a mis quatre buts en finale… Il doit penser que c’est moi sa poupée ! J’éprouve énormément de respect pour lui, c’est le meilleur joueur français que j’ai vu.” Il lui prédit d’ailleurs qu’il remportera “de nombreux Ballons d’Or” : “Après la finale, je lui ai dit qu’il avait fait un grand match, que ce fut un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner cette finale à lui tout seul.”