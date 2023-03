Après les célébrations polémiques lors de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a recroisé Emiliano Martinez lors du gala du trophée The Best (VIDEO)

Kylian Mbappé et Emiliano Martinez ont été mis à l’honneur lors du gala organisé par la FIFA pour décerner les prix The Best. Si le Français n’a terminé “que” deuxième dans la catégorie du “Joueur de l’année” derrière son équipier Lionel Messi, le gardien argentin a remporté le trophée dans la catégorie des gardiens, devant notre compatriote Thibaut Courtois.