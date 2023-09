Mais non sans une pointe d’amertume. En effet, le dernier match du mentor hollandais était contre l’Argentine en quart de final. Et il lui reste toujours en travers de la gorge.

Pour rappel, cette rencontre s’est terminée dans une ambiance électrique. L’Argentine menait 0-2 et a vu les Pays-Bas revenir dans les derniers instants de la rencontre. Ils se sont finalement départagés aux penalties. Mais la rencontre a été marquée par de vives tensions entre argentins et hollandais.

Quelques mois plus tard, Louis Van Gaal pestait toujours sur l’arbitrage de cette soirée de décembre : “Je ne souhaite pas trop m’étendre sur le sujet. Mais, quand on voit comment ils ont marqué, comment nous, nous avons marqué et comment certains Argentins qui ont dépassé les limites n’ont pas été sanctionnés. Je pense que les dés étaient pipés”, lance-t-il.

Et quand on lui a demandé si Lionel Messi devait être champion du monde, il n’y allait pas par quatre chemins : “C’est ce que je pense, oui”, a répondu Van Gaal.

Voilà qui ne devrait pas apaiser les tensions entre les deux nations.