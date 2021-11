Depuis 2010 et sa désignation - déjà polémique - comme pays hôte de la Coupe du monde 2022, le Qatar, qui veut faire de ce tournoi une vitrine clinquante, accumule critiques et controverses. Les investissements ont été colossaux pour s’offrir des stades, une équipe et une image. Le rachat du PSG en est l’exemple le plus visible. Il y a aussi eu la création des académies Aspire pour détecter et former les jeunes talents ; et créer un effectif un tant soit peu compétitif.