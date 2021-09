Deux mois après le scénario catastrophe face à la Suisse, le champion du monde en titre ne s'est pas rassuré mercredi à Strasbourg face à la Bosnie. Les Bleus n'ont pas su faire mieux qu'un match nul (1-1). De quoi continuer à faire plonger la presse française dans le pessimisme à un mois des retrouvailles avec les Diables Rouges lors de la Ligue des Nations.

"Pour continuer à ne pas perdre, il y a encore du monde, mais pour recommencer à gagner, il n'y a presque plus personne. C'est une équipe qui manque de vie et de flamme, qui s'applique mais ne change plus d'allure, et qui a été punie de ses langueurs comme de ses approximations par un quatrième nul de rang, une première depuis le début de l'ère Domenech, en 2004-2005", juge Vincent Duluc, plume de l'Equipe, dans son édito.

Un constat partagé par le quotidien, pas franchement convaincu par le trio Griezmann, Mbappé, Benzema.

"Mercredi encore, face à la Bosnie-Herzégovine, après un Euro décevant, ce trio n'a jamais éveillé l'illusion d'un début de complémentarité. Il n'a pas créé d'élan, n'a pas offert de souffle et, le pire dans l'affaire, c'est qu'aucun des trois n'est vraiment responsable, ni de mauvaise volonté. Benzema veut jouer avec Mbappé, qui ne voit aucun inconvénient à chercher Griezmann, qui n'a aucun état d'âme à décaler Benzema mais, quand ça ne veut pas..."

Des analyses partagées par leurs confrères de So Foot. Pour le mensuel, le jeu de Didier Deschamps reste ennuyeux. "Pour la première rencontre des Bleus post-Euro raté, Didier Deschamps a confirmé face à la Bosnie (1-1) qu'il n'allait pas tout changer, au point parfois de s'enfermer dans ses lubies, et surtout que l'ennui serait toujours de la partie avec l'équipe de France."

Le magazine au ton décalé va plus loin en se posant la question du maintien de "DD" à la tête de l'équipe nationale à qui il reproche le positionnement de Koundé à droite de la défense et l'absence de Giroud . ""Il y a toujours des pages qui se tournent, oui, à moins que les joueurs la tournent eux-mêmes, mais c'est rare," expliquait Deschamps dans L'Équipe en août, préparant ainsi l'absence attendue de Giroud. "Après les compétitions, il y a des relais à prendre." Une réflexion qui aurait pu s'appliquer au sélectionneur, aussi titré et important dans l'histoire du football français soit-il."

Eurosport se plaint d'un jeu stéréotypé où le trio offensif, qui fait rêver sur papier, est également pointé du doigt. En somme, les fantômes de l'Euro qui se manifestent à nouveau. "Ce qu’on a vu à Strasbourg mercredi n’a pas été différent de ce que l’on avait vu à Budapest, voire à l’Euro. Une équipe de France pas totalement sereine derrière, un milieu défaillant et une attaque qui manque d’automatismes."

A 35 jours du match face à la Belgique, le bateau bleu tangue.