L'Italie, encore sous le choc de son naufrage contre la Macédoine du Nord sur la route du Qatar, à l'image d'un Gianluigi Donnarumma encore fébrile, a gagné pour l'honneur en Turquie (3-2) mardi grâce à un doublé de Giacomo Raspadori. Le jeune attaquant de Sassuolo (22 ans), titularisé à gauche où avait été transparent la semaine dernière Lorenzo Insigne, a montré un joli sang froid pour marquer les deuxième et troisième buts des champions d'Europe (39e, 70e).

Auparavant, Bryan Cristante avait remis en selle l'Italie d'un coup de tête (35e) après l'ouverture du score turque signée de l'ailier de Marseille Cengiz Under, qui a envoyé le ballon entre les jambes d'un Donnarumma trop lent (4e). Donnarumma, actuellement en plein cauchemar avec le Paris SG et la Nazionale, est passé tout près du but-gag en fin de première période en dégageant directement sur un attaquant turc.

S'il s'est bien rattrapé en sortant deux tirs dangereux d'Hakan Calhanoglu (45e, 51e) et en réussissant une jolie parade en fin de match pour préserver la courte victoire italienne, il a encore été un peu en retard sur le deuxième but turc de Serdar Dursun (83e). Roberto Mancini, apparu prêt à poursuivre sa mission lundi tout en se donnant encore quelques jours de réflexion, aura pu trouver matière à reconstruire dans la réaction montrée par les Azzurri.

Avec ce long voyage sans enjeu à Konya, pour satisfaire aux contrats TV, des trombes de pluie et des sifflets nourris pendant l'hymne azzurro, l'Italie a montré du répondant après le fiasco historique de Palerme. "Cela a été beau de voir la réaction à 1-0, les joueurs ont su rester tranquilles et marquer. Ils ont joué de mieux en mieux, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, ce n'était pas si simple", a commenté le sélectionneur Roberto Mancini sur la RAI.

Le sélectionneur avait notamment aligné un inédit trio offensif Zaniolo-Scamacca-Raspadori, ceux qui semblent le plus à même d'incarner la relève devant avec le blessé Federico Chiesa. Malgré beaucoup d'envie, il y a évidemment eu pas mal de maladresse, de mauvais choix et d'erreurs techniques aux abords de la surface adverse. Mais la victoire et le doublé de Raspadori sont de premières balises. De quoi nourrir la réflexion de Mancini sur sa volonté de poursuivre ou non sa mission.

Les Pays-Bas et l'Allemagne se neutralisent

Pour leur cinquième confrontation en moins de quatre ans, l'Allemagne et les Pays-Bas ont partagé le score (1-1), mardi à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Face aux Néerlandais, l'équipe entraînée par Hansi Flick pensait avoir fait le plus difficile juste avant la pause, quand l'expérimenté Thomas Müller a réussi à trouver une nouvelle fois l'ouverture au cours d'un match assez fermé (45e+1). Parfaitement isolé à l'entrée de la surface par son jeune et prometteur équipier au Bayern Munich Jamal Musiala (19 ans), Müller a réussi à placer le ballon entre une forêt de jambes néerlandaises pour s'offrir un 43e but personnel en 111 sélections.

Moins inspirés qu'ils ne l'avaient été face au Danemark cinq jours plus tôt (4-2), les "Oranje" de Louis van Gaal ont longtemps échoué à déjouer l'organisation rigoureuse de leurs hôtes allemands, histoire d'offrir à leurs supporters une prestation collective digne de leurs immenses qualités individuelles. L'entrée en jeu de Steven Bergwijn après la pause a toutefois changé la dynamique du match. Présent à la réception d'une remise intelligente en retrait de Dumfries, le joueur de Tottenham ne s'est pas fait prier pour offrir l'égalisation à son équipe d'une frappe puissante (1-1, 68e).

Dans la foulée, les Pays-Bas ont cru être en mesure d'arracher un succès, qui n'aurait pas été vraiment mérité, quand le Parisien Thilo Kehrer a accroché l'ancien Lyonnais Memphis Depay dans la surface. D'abord convaincu du fait qu'il y avait une faute sur cette action, l'arbitre anglais de la rencontre, Craig Pawson, s'est ravisé après être allé consulter l'assistance vidéo.

Ce petit match ne méritait de toute façon pas de vainqueur...

L'Angleterre bat la Côte d'Ivoire sans forcer (3-0)

Avec un Jude Bellingham impressionnant à la baguette, du haut de ses 18 ans et un Raheem Sterling percutant, l'Angleterre a battu (3-0) sans peine une Côte d'Ivoire réduite à 10 dès la première période, en match amical, mardi, à Wembley. Le match était déjà joué à la pause, Sterling ayant provoqué, après une série de passement de jambes et un centre au cordeau bien anticipé par Ollie Watkins, l'ouverture du score (1-0, 30e) avant de doubler la mise (2-0, 45e) juste avant la pause.

Quatre minutes plus tôt, Serge Aurier avait reçu un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion et laissé son équipe en infériorité numérique. Le troisième but, inscrit par Tyrone Mings d'une tête smashée sur corner (3-0, 90+3), au terme d'une seconde période très mollassonne, était purement anecdotique.

Mais en procédant à une large revue d'effectif lors ce deuxième match amical après le succès plus difficile contre la Suisse (2-1), samedi, en changeant 10 des 11 titulaires, Gareth Southgate a pu mesurer la qualité de son réservoir, surtout au milieu et devant. Sans Harry Kane, sans Phil Foden, sans Mason Mount, l'Angleterre a rapidement pris les commandes du match, et la défense, où Harry Maguire avait retrouvé sa place aux côtés de Mings, n'a jamais été mise en danger.

La prestation de Bellingham, déjà souvent épatant avec Dortmund, a été étincelante lors des 45 premières minutes, à l'image de ce une deux avec Sterling à la 15e minute, même si Ali Sangaré avait dévié sa frappe sur le poteau. De quoi voir l'avenir avec sérénité pour les Three Lions, finalistes du dernier Euro et qui ont hâte de connaître les équipes que le tirage au sort du Mondial leur livrera en pâture, le 1er avril.

Bleus: Mbappé et Giroud, duo reformé et en forme contre l'Afrique du Sud

Réunis sous le maillot bleu neuf mois après l'Euro, Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont guidé la France vers un succès confortable contre l'Afrique du Sud en amical (5-0), facilitant l'intégration de plusieurs néophytes, dont Jonathan Clauss.

Douze ans après la dernière confrontation face aux "Bafana Bafana", une défaite 2-1 en plein scandale de Knysna au Mondial-2010, c'est bien dans la sérénité que les Bleus ont terminé leur rassemblement de mars, déjà projetés sur le Mondial-2022 prévu en fin d'année, et son tirage au sort programmé vendredi à Doha.

Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et ses 48.120 spectateurs offrait un cadre idéal pour affiner les automatismes, faire tourner l'effectif et prolonger l'élan positif créé par la victoire (2-1) vendredi à Marseille contre la Côte d'Ivoire.

L'enceinte nordiste a aussi permis à Giroud et Mbappé de se retrouver côte à côte sous le maillot bleu, une première depuis l'Euro, marqué dans sa préparation par une petite friction entre les deux hommes, le Chambérien ayant reproché, en creux, au Bondynois de ne pas assez le servir.

Mardi, ils ont terminé la rencontre par une franche accolade à la sortie du joueur de l'AC Milan.

Pour réconcilier ces deux tempéraments, Antoine Griezmann avait joué son rôle à merveille un peu plus tôt, en leur offrant un caviar chacun.

Le premier a été magnifié par le joueur du Paris SG d'une frappe en lucarne (23e). Le second a été parfaitement converti par l'avant-centre milanais, dans un petit espace (33e). Et Mbappé n'a eu besoin de personne pour provoquer et marquer un penalty en fin de rencontre (76e).

26e but pour Mbappé

La star des Bleus referme une semaine agitée: son refus de participer à une opération marketing de la Fédération a suscité des questionnements, et une infection ORL l'a privé du premier match...

Mais comme d'habitude lorsqu'il est attendu, le champion du monde a régalé son monde et dégoûté les Sud-Africains par ses accélérations foudroyantes et un doublé qui porte son total à 26 buts en 54 sélections.

Giroud, rappelé après le forfait sur blessure de Karim Benzema, continue lui d'être opportuniste: avec son but à Marseille vendredi, le voici à 48 réalisations sous le maillot bleu, trois de moins que le recordman Thierry Henry.

Ce fut aussi une soirée de découvertes: Clauss, William Saliba et Mike Maignan ont dignement fêté leur première titularisation --tous les trois comptaient déjà une entrée en jeu en Bleu-- avec une mention particulière pour le Lensois, attraction d'un public tiraillé entre les acclamations des fans Sang et Or et les sifflets des supporters lillois.

Lucas Digne, ancien Lillois, a eu droit à ses chants après une frappe sur le poteau (64e), avant un but de Wissam Ben Yedder (82e). Même Mattéo Guendouzi a participé à la fête avec son premier but en Bleu (90e+2).

Avec cette 7e victoire d'affilée, les Tricolores et leur sélectionneur Didier Deschamps maintiennent le cap, même si le niveau montera d'un cran au mois de juin pour la Ligue des nations.

D'ici là, "DD" a déjà un voyage pour Doha à l'agenda: les prochains jours seront dédiés à la recherche d'un camp de base dans l'émirat en vue du Mondial, et surtout au tirage au sort de la compétition, vendredi... La défense du titre a déjà commencé.