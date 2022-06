Qu'on l'aime, ou qu'on le déteste, il se passe toujours quelque chose avec Noa Lang. Clairement, ce dernier n'a pas sa langue dans sa poche. Comme lorsque le Batave a estimé qu'il allait manquer à la compétition belge. Qu'on le pense ou pas, une chose est certaine, il aura marqué la Pro League de son empreinte... Mais ce n'est pas forcément le cas dans son pays.

Titulaire ce mercredi, l'attaquant de 22 ans a été plutôt timide face au Pays de Galles. Comme en Belgique, sa prestation a été tantôt saluée, tantôt décriée. Voetbal International se situe plutôt dans la première catégorie. "Van Gaal a opté pour un 3-4-3 avec onze noms différents que contre la Belgique", commence-t-il. "En première mi-temps, ils ont connu le même problème que les Diables contre nous. À savoir que nous étions en infériorité numérique au milieu. Cela s'est mieux passé en seconde période. Pour le 0-1, il y avait tous les ingrédients qui manquaient en première mi-temps: suffisamment de monde au milieu de terrain, déplacement du jeu dans l'axe pour pouvoir atteindre les ailiers et dribbler les défenseurs centraux. Dans ces deux premiers facteurs, Lang a joué un rôle clé."

Selon Voetball International, l'ailier de Bruges est également malléable tactiquement. "Il a déjà assumé une tâche légèrement différente sur le plan défensif pour résoudre un problème des Oranje", ajoute le journal. "L'équipe néerlandaise, sur le plan défensif, commence toujours ses matchs par un 5-2-3. Mais cela a changé au milieu de la première mi-temps. Lang a ensuite pris une position d'attaquant fantôme derrière Gakpo et Weghorst. Lang a été important tant sur le plan défensif qu'offensif. Défensivement en suivant Morrell. Offensivement, en offrant des options au milieu du terrain. Ce qui est frappant, c'est qu'il accomplit tout cela d'une manière tactiquement disciplinée. Alors qu'en Belgique, Lang prend beaucoup de risques dans ses passes et que seulement 78 % de ses passes atteignent un coéquipier, cette fois-ci, 88,1 % de ses passes arrivent."

© PHOTONEWS



Pas spécialement spectaculaire, le joueur de Bruges s'est surtout montré discipliné. Trait que l'on n’a pas souvent vu en Belgique. Et c'est d'ailleurs ce qui plaît à un autre badboy du football hollandais, Rafael Van der Vaart. "Il dégage quelque chose, j'aime ça", a-t-il déclaré sur Studio NOS. "C'est un joueur qui vous agace à mort parce qu'il a une grande gueule et est convaincu qu'il est le meilleur. Il se met la pression. Mais j'aime les joueurs qui en font un avantage. J'aurais aimé le voir un peu plus dans les un contre un pour qu'il soit plus dangereux, sinon j'ai trouvé qu'il était très actif."

Dans le Studio, tout le monde n'était pas d'accord. "Le triangle Gakpo-Lang-Weghorst en attaque a failli à plusieurs reprises et n'a pas réussi à impressionner comme le tandem Bergwijn-Depay l'avait fait auparavant. Lang a beaucoup dribblé, a été plus pressé qu'efficace et n'a pas réussi à rendre le pays de Galles sous pression", a-t-on notamment entendu.

Même son de cloche de la part du Telegraaf où l'ancien de l'Ajax récolte un 6 sur 10. "Heureusement, il a commencé à jouer mieux et plus normalement après la mi-temps. Au vu de sa performance en seconde période, il a obtenu un laissez-passer", a commencé le journaliste Ben Wijnstekers. Il s'est ensuite attaqué au caractère du joueur. "L'arrogance, c'est bien, mais ça doit être au bon endroit. Elle ne doit pas être mal placée. Noa a voulu trop montrer qu'il est un bon footballeur. J'aime aussi un joueur qui ose faire une action. Mais faites-le quand vous êtes dans une situation de un contre un. Ce qui m'a également gêné, c'est qu'il a demandé le ballon à plusieurs reprises dans sa propre moitié de terrain. C'est ce que font les joueurs qui veulent être le meneur de jeu. Après la mi-temps, il est resté plus proche de son jeu."

Après la rencontre, Noa Lang s'est montré détendu et lucide sur sa prestation. "Pour moi, c'était une chance de me montrer face à un adversaire coriace. Du coup, j'ai voulu me montrer. Ce n'était clairement pas ma meilleure partie. Mais nous avons gagné et c'est ce qui compte." Interrogé sur son caractère, il ne s'est pas non plus débiné. "Beaucoup de gens peuvent rire des choses que je dis. Je suis comme ça. Je suis un peu un amuseur public. Comme je l'ai dit, je suis moi-même et je dis ce que je pense. Ce serait ennuyant si vous ne pouviez pas être vous-même, n'est-ce pas ?", a-t-il expliqué simplement. Du Noa Lang comme on l'aime, ou pas.