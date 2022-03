Un attaquant fragile et oublié par son coach contre un défenseur en totale perte de confiance. Gareth Bale et David Alaba se tireront la bourre toute la soirée de ce jeudi au Cardiff City Stadium, avec la nécessité de porter leur pays en mettant de côté leurs difficultés.

Le Gallois, qui a enchaîné les blessures avant de ne devenir qu’un simple joueur excédentaire de son club, n’a disputé qu’un match avec le Real Madrid depuis le mois d’août. Son coéquipier autrichien vient quant à lui de vivre l’une des pires humiliations de sa carrière, face au FC Barcelone (0-4).

"Les défaites font partie du football, mais celle-ci est difficile à accepte r. C’est une grande déception pour nous et je suis désolé pour tous les fans", a réagi celui qui a multiplié les erreurs durant toute la soirée de dimanche lors de laquelle Gareth Bale était absent "sur blessure", dixit son coach.

Mais comme ce fut déjà le cas par le passé, ses soucis à Madrid disparaissent miraculeusement lorsqu’il remet les pieds dans son pays. Il a d’ailleurs joué presque autant cette saison en sélection qu’en club. L’attaquant sera donc bien présent pour pousser sa patrie.

En plus d’être les deux plus grandes stars de leur nation, les deux amis madrilènes portent la responsabilité du capitanat et l’obligation de montrer l’exemple en toutes circonstances. La médiatisation de leur nation tourne d’ailleurs quasiment uniquement autour d’eux : "le pays de Galles de Bale" et "l’Autriche d’Alaba".

À eux d’assumer ce statut de capitaines "ad hoc" (NdlR : "faits pour cette tâche") pour se rapprocher de l’histoire. Le pays de Galles n’a plus joué de Mondial depuis 1958, l’Autriche depuis 1998.