Des cris de joueurs qui viennent briser un silence pesant, des consignes d’entraîneurs audibles dans un De Kup vide. Les Pays-Bas avaient été les premiers à autoriser des supporters durant la pandémie. Il est le premier pays à avoir remis au mauvais goût du jour le huis clos à cause du rebond de l’épidémie sur le territoire.

Privés de public et de De Vrij d’un côté et de Haaland de l’autre, les Oranje et la Norvège se disputaient un ticket direct pour le Qatar. Les hommes de Louis Van Gaal pouvaient se permettre de se contenter du nul. Échaudés par l’exemple italien, les Néerlandais voulaient se mettre rapidement à l’abri et ne pas se contenter d’une unité. Ils sont parvenus à remplir cet objectif après plus de 80 minutes de dur labeur malgré une possession à sens unique.