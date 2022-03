Une sélection surprise et 180 minutes de jeu viennent de changer la vie de Denis Odoi. Avant cette fenêtre internationale, le défenseur du Club Bruges n’avait pas vraiment de liens étroits avec le Ghana. "Si je me sens Ghanéen ? Non, je suis bien sûr belge, mais mon père vient du Ghana, donc ça fait partie de mon identité", nous confiait-il.

Mais en l’espace de quelques jours, ses émotions et son sentiment d’appartenance à son pays d’origine se sont naturellement démultipliés. Le nouveau membre des Black Stars est devenu l’un des héros de la quatrième qualification pour un Mondial dans l’histoire de la nation.