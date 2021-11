L'ancien Brugeois pète des flammes avec le sous-marin jaune en Liga. Les Oranje comptent sur lui ce mardi soir dans le match capital face à la Norvège.

Finalement, il ne sera resté qu'une petite année au Jan Breydel. En plus, une vilaine blessure à la cheville l'a écarté des pelouses belges pendant près de six mois. Mais les 25 sorties (6 buts et 4 assists) d'Arnaut Danjuma en blauw en zwart ont entièrement suffi pour convaincre Bournemouth de lâcher 16,50 millions d'euros pour ses services. Les Brugeois, eux, se sont frotté les mains : en l'espace d'une seule saison, ils ont réalisé une plus-value à hauteur d'environ 14 millions grâce au Néerlandais qui était arrivé en provenance de NEC Nimègue en 2018.

(...)