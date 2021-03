La tentative de Ronaldo semble avoir franchi la ligne de but et le capitaine était furieux après coup. Il a jeté son brassard de capitaine sur le sol en signe de frustration. Quelques heures après l'incident, Ronaldo a a réagi via Instagram : "Être capitaine de l'équipe portugaise est l'un des privilèges de ma vie. Je donne toujours tout pour mon pays et je le ferai toujours", a écrit l'attaquant de la Juventus. "Mais il y a des moments qui sont difficiles à gérer, surtout quand on sent que toute une nation est touchée. Relevons la tête et au défi suivant. Allez, Portugal !"

L'entraîneur national du Portugal, Fernando Santos, a également pointé du doigt l'arbitrage néerlandais après coup. "Nous avons marqué un but qui n'a pas été accordé lorsque le ballon est entré", a admis Santos à la chaîne de télévision portugaise RTP. "Bien qu'à mon avis, c'était clairement un but. Dans un match de ce niveau, cela ne devrait pas arriver."

Pourtant, Santos s'est également tourné vers sa propre équipe. "Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre deux buts d'avance et de les laisser revenir." Le Portugal a laissé échapper un avantage de 0-2 à Belgrade.

Après deux journées, le Portugal partage la tête du Groupe A des qualifications européennes avec la Serbie et possède quatre points sur six.