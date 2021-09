Les couleurs d’un pays peuvent faire revivre un joueur quasiment éteint. Eden Hazard et Gareth Bale ne vont pas dire le contraire. Le Diable a été intéressant en Estonie et enthousiasmant face aux Tchèques. Son coéquipier au Real Madrid a fait encore plus fort : entré en jeu 7 minutes contre la Finlande en amical le 1er septembre dernier, le capitaine gallois a porté les siens contre la Biélorussie quatre jours plus tard. (...)