Davids a joué à l'Ajax, l'AC Milan, la Juventus, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Tottenham. Il compte 74 caps et joué trois Euro et un Mondial. En tant qu'entraîneur il a été actif à Barnet (adjoint puis entraîneur-joueur) en Angleterre, à Telstar (adjoint) aux Pays-Bas et à Olhanense (T1) au Portugal.

Les Pays-Bas seront opposés à la Coupe du monde au Qatar, au Sénégal et à l'Équateur dans le groupe A.

Ronald Koeman deviendra le coach des Pays-Bas à l'issue du Mondial.