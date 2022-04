Ce vendredi, c’est depuis son domicile, chez lui, au Qatar, qu’Edmilson Junior assistera attentivement au tirage au sort de la phase finale de la prochaine Coupe du monde. Avec une attention portée particulièrement sur trois nations : la Belgique, le Brésil et… le Qatar ! Et pour cause, si la fédération qatarie arrive à ses fins, il se pourrait bien que la star d’Al-Duhail et ancienne attraction de notre Pro League dispute le Mondial 2022 pour l’Al-Annabi. Vainqueur d’une deuxième Coupe de l’Émir avec son club basé à Doha, Edmilson Junior nous a accordé une interview et évoque la possibilité de jouer "la Coupe du monde la plus folle de l’histoire".