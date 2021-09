Deux victoires, un partage, une défaite pour 7 buts marqués et 5 encaissés. Ce premier bilan de l’Espagne n’est pas forcément réjouissant. D’autant plus que le premier revers a été subi jeudi face à la Suède, qui en a profité pour prendre la tête du groupe B avec 9 points sur 9.

Deuxièmes avec 7 unités et un match de plus que les Suédois, les Espagnols sont en très mauvaise position pour la qualification directe. Ils n’ont d’ailleurs même plus leur sort entre leurs mains.

"Nous sommes sur la brèche, peste le sélectionneur Luis Enrique. Il est difficile d’être optimiste. Nous dépendons de la Suède. Il faut attendre une défaillance du leader du groupe et, de notre côté, ne plus trébucher. Je suis préoccupé parce que la qualification ne dépend plus de nous."

Contre la Géorgie, dernière du groupe B avec un seul point obtenu en quatre rencontres, la Roja devra absolument reprendre confiance avant un déplacement piégeux au Kosovo mercredi. Il faudra en parallèle espérer un faux pas de la Suède pour continuer à croire en la première place. Sans quoi, il faudra passer par les barrages…