Dieumerci Mbokani, passé par le Standard, Anderlecht et l'Antwerp, a inscrit son quatrième but des qualifications pour le Mondial ce dimanche. Face au Benin, l'actuel attaquant du SC Kuwait a propulsé son équipe vers la première place du groupe J.La République démocratique du Congo n'avait pas le choix puisqu'elle devait s'imposer pour espérer participer aux barrages de la Coupe du monde, en mars prochain. C'est désormais chose faite (victoire 2-0), et Mbokani, avec quatre buts en six matches, n'y est pas pour rien.En cas de succès lors des barrages en mars, la RDC participera à son premier Mondial, en 2022.