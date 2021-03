Erling Haaland, Martin Odegaard et les autres footballeurs norvégiens ont profité de leur match contre Gibraltar, ce mercredi au Victoria Stadium, pour dénoncer la situation des travailleurs migrants au Qatar. Sur fond de débat grandissant sur les conditions des droits humains dans l’émirat qui accueillera la Coupe du monde 2022, les Scandinaves ont arboré le message "Droits de l’homme - sur et en dehors du terrain" sur leur t-shirt avant le coup d’envoi.

"Il s’agit de faire pression sur la Fifa pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes" , a expliqué leur sélectionneur, Staale Solbakken. "J’ai l’impression que de très nombreux joueurs souhaitent faire quelque chose pour tenter de contribuer d’une bonne manière" , a souligné Martin Odegaard, fraîchement promu capitaine.

Plusieurs clubs norvégiens se sont prononcés en faveur d’un boycott du Mondial après des révélations du quotidien britannique The Guardian affirmant que plus de 6 500 travailleurs migrants étaient morts sur les chantiers des stades au Qatar depuis l’attribution en 2010 du Mondial.