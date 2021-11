"Ici, le président de la fédération me fait confiance. Il me laisse travailler. Ce n’est pas tous les jours facile, le défi est énorme, on a déjà eu notre lot d’ennuis, les clubs nous ont même torpillés mais aujourd’hui, les tensions s’apaisent, une forme de confiance, peut-être de respect, s’installe. Je ne dis pas qu’on va se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar ; j’ai toujours été clair sur ce point. Mais on va se battre sur tous les ballons et si on y arrive, ce sera un vrai plus. Si pas, on poursuivra la reconstruction d’une équipe et d’une structure. Il ne faut pas oublier que l’équipe nationale ne s’est pas qualifiée pour la dernière Coupe d’Afrique des nations dans un groupe qui était à sa portée."