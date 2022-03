Il pourrait y avoir six joueurs nés en Belgique sur la pelouse vendredi lors du barrage Congo - Maroc. Tout sauf un hasard pour deux fédérations, très actives avec les binationaux.

Né à Louvain, Denis Odoi découvre la sélection ghanéenne depuis quelques jours. Un changement de nationalité à quelques semaines de son 34e anniversaire et dix ans après son unique cap chez les Diables, en amical contre le Monténégro. Mais le Brugeois est une exception. Sur le sol belge, le travail des fédérations étrangères à la recherche de renforts binationaux commence très tôt. Parfois même avant l’adolescence.

Les deux nations les plus actives chez nous sont le Maroc et la République démocratique du Congo, vu l’histoire commune avec la Belgique et les grandes communautés présentes depuis plusieurs générations. Il pourrait d’ailleurs y avoir jusqu’à… six joueurs nés dans notre Royaume ce vendredi sur la pelouse de Kinshasa pour le barrage de Coupe du monde entre le Congo et le Maroc (Bastien et Bongonda pour les Léopards congolais, les frères Mmaee, Chair et Amallah pour les Lions de l’Atlas marocains). Et on pourrait en ajouter un septième avec Mpoku, né à Kinshasa mais qui a grandi à Verviers.