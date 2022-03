C'est un véritable séisme qui a secoué le monde du football ce jeudi soir: l'Italie, championne d'Europe en titre, a été éliminée en demi-finale de barrages de Coupe du monde par la Macédoine du Nord (1-0). Les Azzurri manqueront donc un deuxième mondial consécutif. Une véritable déconvenue pour le pays comme l'illustrent parfaitement les Unes des principaux journaux sportifs italiens:

Ainsi, la Gazzetta dello Sport regrette cette sortie prématurée de la Squadra et parle de "l'échec d'un système qui faut refonder": "l'Euro gagné a été une parenthèse heureuse entre des années de déception en sélection et dans les clubs", en berne sportivement et économiquement.

© Gazetta Dello Sport 25 mars 2022

Pour le Corriere dello Sport, ce revers est même synonyme d'"enfer": "Une défaite sensationnelle", décrit le quotidien.

© Corriere dello Sport 25 mars 2022

Tuttosport se contente d'un simple, mais efficace, "Noooooon" pour le titre de sa Une: "Une claque atroce subie par les Azzurri", déplore-t-on.

© Tuttosport 25 mars 2022

La déception semble immense du côté du Il Giornale qui parle d'"une honte nationale".

© Il Giornale 25 mars 2022

"Tout le monde à la maison", titre La Repubblica, le grand quotidien de centre-gauche, estimant que la déroute signe "l'adieu à une Nazionale perdue pour toujours".

© La Repubblica 25 mars 2022

La Stampa fustige une "prestation désastreuse" des joueurs de Roberto Mancini qui n'ont cadré que cinq tirs sur 32 alors que les Macédoniens ont marqué sur un de leurs quatre tirs du match. Pour le grand journal milanais, l'élimination de l'Italie, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982, 2006) et championne d'Europe en titre, annonce "un changement de génération" et une "refondation".