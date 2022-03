Quinze joueurs représentant neuf clubs de Pro League et six nations différentes. Les Belgicains d’Afrique briguant une place à la Coupe du monde sont encore légion. Mais leur nombre sera sans doute drastiquement réduit au terme de la soirée de ce mardi où seuls cinq des dix pays barragistes recevront leur ticket.

Dans le plus favorable des scénarii, douze joueurs du championnat belge actuellement présents avec leur sélection seront qualifiés. Dans le pire des cas, il n’en restera plus que trois : ceux qui ressortiront vainqueurs du choc entre le Maroc et la République démocratique du Congo.