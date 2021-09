Alors qu'ils devaient disputer dimanche dernier à Conakry un match de qualification en vue de la Coupe du monde 2022, les Marocains se sont retrouvés en plein coup d'état où le président Alpha Condé a notamment été capturé.

"Normalement, le matin avant les matchs internationaux, des personnes contrôlent nos passeports. Ce rendez-vous a été annulé sans que l’on sache pourquoi ", explique Romain Saïss. A l'instar de ses coéquipiers, le milieu de terrain de Wolverhampton n'était pas au bout de ses surprises.

"Peu après, on nous a expliqué qu’un coup d’État était en cours à Conakry. Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel, ce n’était pas la guerre, mais presque."

"De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil"

Des conditions incroyables qui ont logiquement inquiété les Lions de l'Atlas alors que la Confédération Africaine de Football n'a pas annulé directement la rencontre.

"On devait se préparer comme si on allait jouer, même si on était totalement dans l’inconnu .Nous, on voulait juste jouer un match de football et on se retrouve au milieu d’un problème politique qui nous dépasse totalement. De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil. On se croyait dans Call of Duty."

Les hommes de Vahid Halilhodzic ont finalement pu rentrer au pays non sans mal.

"Sans le roi, on y serait encore je pense", conclut Saïss.

Une anecdote dont il se serait bien passé.