La Squadra de Roberto Mancini n’a pas le droit à l’erreur en Irlande du Nord.

Ce lundi soir, tous les regards se tourneront vers le groupe I où l’Angleterre n’a besoin que d’un petit point à Saint-Marin pour se qualifier, mais surtout sur le groupe C de l’Italie et la Suisse. Les deux équipes se sont quittées dos à dos vendredi (1-1) pour laisser un suspense entier lors de cette ultime joute.

Italiens et Suisses possèdent chacun quinze unités au classement mais les premiers (+11) ont une meilleure différence de buts que leurs voisins helvètes (+9). Au moment de se déplacer en Irlande du Nord ce lundi, la Squadra a donc son sort entre les mains. La sélection de Roberto Mancini a toutefois de quoi s’inquiéter.