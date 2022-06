En larmes en conférence de presse d’avant match en Écosse, Olexandr Zinchenko avait prévenu : "L’équipe d’Ukraine rêve d’aller à la Coupe du monde. Elle veut donner des émotions incroyables aux Ukrainiens parce qu’ils le méritent en ce moment."

Sur le terrain de Glasgow, le joueur de Manchester City et ses équipiers ont allié les actes aux paroles, surclassant, par moments, l’Écosse et arrachant ainsi leur ticket pour la finale des barrages qu’ils disputeront ce dimanche au pays de Galles avec l’espoir de rejoindre le Qatar et le groupe B constitué de l’Angleterre, des États-Unis et de l’Iran. Cette victoire, 1-3, en Écosse forge l’admiration puisque nombreux étaient les Ukrainiens à ne pas s’être entraînés avant cette rencontre. Meurtris dans leur chair par le conflit qui ravage leur pays, les joueurs d’Oleksandr Petrakov ont puisé dans leur mental. "Cette Coupe du monde, on en a rêvé. Le match de dimanche, c’est une finale et chacun d’entre nous devra réaliser le match de sa vie", a assuré le sélectionneur ukrainien.

Dimanche, ils devront rééditer l’exploit face à Gareth Bale et sa bande. Car, si l’Ukraine attend une participation à un Mondial depuis 2006, l’attente est bien plus longue pour les Gallois, qui courent après une qualification depuis 1958 !