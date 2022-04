Un match de football, c'est 90 minutes sinon rien ! Le Corriere dello Sport avait lancé des révélations à propos de la volonté de Gianni Infantino de prolonger la durée des matchs de football au Qatar de 90 à 100 minutes, ce mercredi. Dans la foulée, plusieurs médias avaient relayé l'information. Ce qui a provoqué un véritable séisme sur internet. Daniel Riolo avait notamment réagi sur Twitter: "Infantino ? À chaque fois qu’il parle, c’est terrible… Il est (le) boss de la FIFA et tous les amateurs de foot flippent dès qu’il propose quelque chose…", avait écrit le célèbre chroniqueur de l'After Foot.

Vu l'emballement pris sur la toile, la FIFA a choisi de vite répondre à cette polémique. "Suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd'hui (mercredi), la FIFA souhaite clarifier qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du monde ou toute autre compétition", a affirmé l'instance dans un communiqué.

Selon les médias qui avaient relayé cette information, l'objectif était de lutter contre les temps morts pendant les matchs. Effectivement, une étude de l'Observatoire du football CIES démontre que le temps de jeu effectif ne représente que 60,2% de la durée totale d'un match en Ligue des champions. La faute aux fautes, la VAR, les contestations de l’arbitre et autres faits de jeu.

La logique de cette (fausse) rumeur étant de rallonger la durée des rencontres pour avoir plus de temps de jeu effectif. Or, la FIFA souhaite fluidifier le jeu pour le rendre plus rapide et plus attractif. Rallonger la durée d'une rencontre n'influencerait pas le jeu dans ce sens. Car les fautes et les arrêts de jeu seraient toujours présents dans les dix minutes supplémentaires.