L'équipe de France a dominé la Côte d'Ivoire (2-1) sur le fil vendredi à Marseille, sauvée par le revenant Olivier Giroud et le peu capé Aurélien Tchouaméni, dans une soirée marquée par les premières sélections de Christopher Nkunku, William Saliba et Jonathan Clauss. Les Bleus ont renversé les "Eléphants" de Stéphane Haller et Nicolas Pépé grâce à la tête salvatrice de Tchouaméni (90e+3) sur un coup de coin tiré par Guendouzi , une victoire in extremis quatre jours avant l'amical suivant programmé contre l'Afrique du Sud, mardi à Lille.

A 35 ans, Olvier Giroud a saisi la main tendue par Didier Deschamps. Son retour en sélection n'est dû qu'au forfait de Karim Benzema (cuisse). Sur un centre de Theo Hernandez, son complice à l'AC Milan, il s'est élevé au-dessus de la défense ivoirienne pour placer une tête de près (22e, 1-1).

Pepe avait ouvert la marque pour les Ivoiriens à la 19e (0-1).