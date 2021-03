Ousmane Dembélé a donné l'avantage aux Bleus d'une frappe croisée (19e). Sergiy Maliy a marqué contre son camp juste avant la pause (44e). En seconde pérode, Kylian Mbappé a manqué un penalty, repoussé par le gardien Aleksandr Mokin, qu'il avait obtenu (75e). Accrochée à domicile par l'Ukraine (1-1) en ouverture, la France prend la tête du groupe avec 4 points, devant la Bosnie-Herzégovine, la Finlande et l'Ukraine, qui comptent toutes 1 point. Le Kazakhstan débutait dans la compétition et reste bloqué à 0. L'Ukraine et la Finlande s'affrontent en soirée.

Le Danemark, adversaire de la Belgique à l'Euro, a aligné une deuxième victoire dans le Groupe F des qualifications pour le Mondial 2022. Après s'être imposés 0-2 en Israël, les Scandinaves ont pris la mesure de la Moldavie au Parken Stadium de Copenhague (8-0). L'Angleterre a aligné un deuxième succès en Albanie (0-2) et l'Espagne a eu peur en Géorgie (1-2).

Le coach danois Kasper Hjulmand a fait tourner son noyau et a laissé sur le banc ses buteurs de jeudi à Tel-Aviv, Martin Braithwaite et Jonas Older Wind. Leurs remplaçants n'ont pas mis longtemps à faire la différence : Kasper Dolberg a ouvert la marque sur penalty (19e, 1-0) et Mikkel Damsgaard a signé un doublé (22e, 29e). Déjà à l'aise, le Danemark a encore mis plus de distance avec son adversaire par Jens Stryger Larsen, qui a profité d'une mauvaise relance de la défense moldave (25e, 4-0) et Mathias Jensen, heureux de voir le ballon rebondir devant ses pieds (39e, 5-0). Le show a repris pour quelques minutes en seconde période avec un second but de Dolberg (48e, 6-0). Les Danois ont commencé à gérer leur avance en faisant tourner le ballon. Toutefois, Robert Skov (81e, 7-0) et Marcus Ingvartsen (89e, 8-0) ont encore puni des Moldaves fatigués de courir derrière le ballon. Au stade Air Albania de Tirana, le ballon s'est vite retrouvé dans les pieds des Anglais, qui ont tenté de construire leur jeu. La première grosse occasion a toutefois été pour l'Albanie mais Myrto Uzuni, qui s'est retrouvé dans la surface de réparation, a frappé au-dessus (13e). Malgré 81% de possession du ballon anglaise, il aura fallu attendre longtemps pour voir le premier tir cadré de Kyle Walker (33e) et le premier but de Harry Kane (38e, 0-1). En seconde période, les Anglais se sont montrés plus incisifs et sur un ballon perdu par la défense albanaise, Kane a trouvé Mason Mount (63e, 0-2). Les Anglais ont alors bien géré et n'ont pas dû trop s'employer pour contrer les assauts albanais dans le final. L'Angleterre (6 points) est en tête du Groupe I devant l'Albanie (3 points). L'Espagne a éprouvé pas mal de difficulté à la Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi. La première période a été désastreuse pour les Espagnols, qui ont dominé les Géorgiens. Ils se sont cassés les dents sur le bloc très compact adverse avant de prendre un but sur une contre-attaque lancée par Otar Kiteishvili et conclue par Khvicha Kvaratskheila (44e, 1-0). En seconde période, la Roja est parvenue à emballer la rencontre et a égalisé par Ferran Torres sur un centre de Jordi Alba (56e, 1-1). L'Espagne a continué son siège aux abords de la surface géorgienne et est parvenue à s'y engouffrer dans les arrêts de jeu par Dani Olmo, sur un nouveau service d'Alba (90e+2, 1-2). Du coup, l'Espagne (4 points) prend la tête du Groupe B devant la Suède (3 points), qui joue au Kosovo en soirée. La Géorgie, qui a terminé à dix après l'exclusion de Levan Shengelia (90e+4), est dernière (0 point). Dans le Groupe J, l'Arménie a battu l'Islande, avec l'Ostendais Ari Skulasson, 2-0. Tigran Barseghyan (53e, 1-0) et Khoren Bayramyan (74e, 2-0) ont permis aux Arméniens de prendre la tête du groupe (6 points) devant l'Allemagne et la Roumanie (3 points), qui s'affrontent à 20h45. L'Islande (0 point en 2 matches) est 6e.